Босс занялся сексом с подчиненной прямо в кабинете (видео)
Незадолго до этого руководитель проводил совещание с коллегами из пяти провинций. Сразу после этого он воспользовался своим служебным положением и предался плотским утехам с сотрудницей своей компании, передает The Mirror. Какие санкции были применены к любовникам, не сообщается. Известно лишь, что компрометирующий материал был незамедлительно удален из китайского интернет-сегмента.
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