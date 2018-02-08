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Общество

Найден неожиданный способ побороть стресс

Кадр из мультфильма "Мойдодыр"
Пользователи социальных сетей нашли новый способ бороться со стрессом. Они смотрят видео, как люди режут мыло. 
прочитано 644 раза

Эти ролики относятся к направлению ASMR (Автономно сенсорная меридиональная реакция), получающему все большее распространение на YouTube и других видео-хостингах. Феномен автономно сенсорной меридиональной реакции воздействует на восприятие человека. При просмотре или прослушивании у зрителя возникают приятные ощущения, расслабляются мышцы, уходит напряжение, по коже начинают бегать мурашки. Это помогает бороться со стрессом, тревогой и паническими атаками.

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Как сообщает телеканал 360, нарезание мыла на камеру становится все более популярным. Один из самых известных аккаунтов в Instagram, посвященный этой теме, насчитывает 327 тысяч подписчиков. Он принадлежит двум девушкам из России и называется asmr_soap_princess. "Мы – две девушки из России. У нас есть более тысячи кусков мыла. Мы его любим! И мы показываем его вам. Слушайте, смотрите и наслаждайтесь", – значится в описании аккаунта.

Публикация от ��ASMR PRINCESS�� (@asmr_soap_princess)

В комментариях к роликам девушек пользователи признаются, что получают удовольствие от просмотра. "Я не понимаю, почему я подписана на этот канал, но это, кажется, было лучшим решением в моей жизни. Эти успокаивающие звуки…", "Я так люблю ваш аккаунт! Я страдаю от множества психических расстройств и ваши видео помогают мне окончательно не терять голову и подавляют мое беспокойство", – пишут признательные пользователи.

Однако, не все видят смысл в подобных видео: "В чем смысл? Почему столько людей подписаны на это? Что вы делаете с обрезками мыла? У вас есть жизнь? Работа? Вы правда занимаетесь этим целыми днями? Эх", "Блин, как это нравится людям? Лучше, конечно, чем многие вещи, но в чем антистресс? Не для меня". 

Автор: Михаил Войцеховский8 февраля 2018, 16:48

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