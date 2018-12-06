Полный разгром: россияне не оставили "ИГ" ни единого шанса

Третье тысячелетие не принесло мира и стабильности народам, населяющим европейский континент, Ближний Восток и страны Африки. Территории бывшего СССР, Югославии, Ирака, Сирии и еще ряда стран превратились в зону маломасштабных военных конфликтов в конце 1990-х и начале 2000-х годов. Региональные войны стали обычным явлением, как и участие в них не только регулярных воинских формирований, но и различных частных военных компаний (ЧВК).



Россияне сражались за национальные интересы своей страны в Приднестровье, Чечне, Абхазии и Осетии, а затем настала очередь Сирии. Все это время западная пресса пыталась представить мужественных россиян, защищающих мирных людей, "озверевшими наемниками", а либералы запугивали обывателей "вооруженными пассионариями".

Только к реальности это не имеет никакого отношения. Не только профессиональные военные помогали армии Дамаска освобождать сирийские земли от боевиков "Исламского государства" ("ИГ", "ИГИЛ" – запрещенная в России террористическая организация. – Прим. ред.), "Аль-Каиды" и других экстремистских группировок.

Благодаря, в том числе, и бойцам из частной военной компании "Вагнер" был спасен от террористов ИГ народ Сирии. И двигали ими не только деньги, как нам пытаются внушить прозападные СМИ, а еще и вполне искреннее желание уничтожить самую мощную на данном этапе международную террористическую организацию. Шла борьба за идею.

Бывшие ветераны боевых действий и военнослужащие, помнящие, как советские войска покидали Афганистан с потерями, какой период застоя и разрухи переживала армия после распада СССР, и на каком социальном дне оказались защитники Родины, не могли остаться в стороне. Слабость – не их выбор. Поруганная справедливость и пережитые нашей страной унижения требовали восстановить честь и достоинство.





Русские вернулись на мировую арену и отныне не намерены позволять западным агрессорам и террористам диктовать свои правила игры. И не отступят, как показали сирийские события. "Вагнеровцы" внесли решающий вклад в победу над "Исламским государством", хотя никто не умаляет вклад военнослужащих ВКС России и правительственных войск САР.

Западная пресса и российские либеральные издания, чья редакционная политика ориентирована на Госдеп, пытаются манипулировать общественным мнением. Им важно умалить подвиг добровольцев, выставить их простыми наемниками, готовыми ради денег на все.

Западными политиками и военными, вполне вероятно, движет зависть и страх перед мужеством, профессионализмом и идейностью бойцов из ЧВК "Вагнер". Ведь США полностью провалились не только на Украине, но и во главе западной коалиции в борьбе с ИГ в Сирии. Их военнослужащие и наемники из американских, французских, британских и прочих ЧВК, воюют исключительно за деньги и не способны, как россияне, сражаться до последнего бойца, чтобы избавить мир от нависшей над ним угрозы терроризма, а именно такой угрозой в свое время был ИГ.

Добавьте к этому и тот факт, что западные правительства нарушали международное право, когда ставили под угрозу жизнь мирного населения Сирии, финансировали и спасали террористов. Российские добровольцы с боевиками не дружат и не сотрудничают. Именно поэтому после того, как Россия решила откликнуться на сирийский призыв о помощи, судьба ИГ была предрешена. Террористы полностью уничтожены, но Запад еще пытается спасти их остатки, чтобы и дальше сеять в Сирии разрушения.





Относительно роли добровольцев из ЧВК "Вагнер" высказался военный эксперт Борис Рожин, отметивший, что они отправились в арабскую республику, поскольку верили, что Россия в Сирии ведет справедливую войну. В первую очередь, по идеологическим причинам, а не ради заработка. Да, "они получают хорошие зарплаты. Но те, кто туда поехал, не ехали только за деньгами".

Отрицать этот факт пытаются западные СМИ с "внутрироссийскими подрывными структурами". Действия "вагнеровцев" считаются достаточно эффективными, поэтому на Западе их пытаются выставить в негативном свете, очернить, используя все доступные для этого медиа-ресурсы. Вероятно, это часть антироссийской информационной кампании, продолжающейся с 2014 года.

Ранее Дни.ру писали, что бойцы группы Вагнера помогли армии Сирии освободить провинцию Дераа на юго-западе страны. Долгое время эти территории находились под контролем боевиков. Летом этого года добровольцы помогли разгромить незаконные вооруженные формирования. Кроме того, бойцы группы Вагнера принимали активное участие в битве за Пальмиру, Дейр-эз-Зор и в других крупных сражениях Сирийской войны.

