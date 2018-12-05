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Общество

Россияне назвали Казахстан и Белоруссию самыми успешными странами СНГ

Фото: www.globallookpress.com\Jonathan Carlile

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил масштабное исследование, раскрывающее отношение граждан России к странам СНГ. Респондентам было предложено ответить, как они оценивают успешность государств Содружества, какое из них они хотели бы видеть партнером России, где лучше всего обеспечены права русскоязычного населения, кто из лидеров стран вызывает наибольшее доверие.

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Самыми стабильными и успешными Белоруссию назвали 68% опрошенных, Казахстан – 52% (это – исторический максимум за все годы измерений). Далее с большим отрывом в рейтинге следуют Азербайджан с 16%, Армения (14%), Грузия (12%) и Узбекистан (10%).

Россияне называют Белоруссию (60%) и Казахстан (47%) главными партнерами Кремля на мировой арене. Традиционно более положительное отношение к этим странам высказывают представители старшего поколения, нежели молодежь. Наименьший показатель обоих рейтингов на фоне остальных у Украины.

Респонденты полагают, что права русскоязычного населения в наибольшей степени обеспечены в Белоруссии (66%) и Казахстане (31%). Заметно реже в этом теме фигурируют другие страны СНГ: Армения (12%), Узбекистан (7%), Азербайджан и Грузия (по 5%).

В отношении Белоруссии самый высокий уровень поддержки эксперты назвали закономерным, если учесть, что в этой стране русский язык является государственным. Некоторое снижение показателя Казахстана с 38% до 31% связано главным образом с оценками российских СМИ планов перехода Казахстана с кириллицы на латиницу.

В народном рейтинге доверия к главам государств-членов Содружества первую и вторую строчки занимают президенты Белоруссии и Казахстана: Александр Лукашенко (65%) и Нурсултан Назарбаев (49%). Очевидно, это связано, в том числе и с тем, что чаще всего российский президент встречается именно со своими коллегами из Белоруссии и Казахстана, а Минск и Астана остаются основными торговыми и экономическими партнерами России.

Фото: www.globallookpress.com\Jonathan Carlile

Опрос был проведен 8 ноября 2018 года среди 1600 респондентов – граждан России. Подобные измерения настроения в обществе проводятся с 2010 года, сообщил директор департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов. По его словам, опрос этого года подтвердил, что вот уже восемь лет Казахстан и Белоруссия остаются безусловными лидерами в восприятии россиян.

Социологическое исследование показало, что именно два этих государства россияне называют самыми стабильными и успешными на пространстве СНГ. Причем в отношении Казахстана получен наивысший результат, начиная с 2010 года, отметил Львов.

Если оценивать результаты опроса ВЦИОМ, то в целом заметен рост доверия россиян к своим ближайшим соседям, почти по всем странам СНГ выросли показатели. Армения и Узбекистан улучшили свои позиции после прихода новых лидеров и связанными с ними ожиданиями россиян.

Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев обратил внимание, что приведенный опрос выражает мнение простых россиян, которые, может быть, никогда не были в странах СНГ. Но это, по мнению эксперта, нисколько не умаляет значимость самого исследования.

"Мы имеем дело с объективной информацией о субъективном процессе. Отрадно, что результаты опроса рядовых жителей коррелируются с действительностью и совпадают с выводами экспертов", – сказал Журавлев.

По его мнению, аналогичную оценку дало бы большинство экспертов, которых попросили ответить на вопросы, заданные россиянам:

Результаты опроса ВЦИОМ отражают не ситуацию, а ее восприятие. И это восприятие оказалось адекватно действительности.

О том, что отношение граждан России к своим ближайшим соседям на 85% определяется телевидением, говорит политолог Аркадий Дубнов, Все помнят, какими фейками и информационными вбросами о ситуации в Казахстане был отмечен уходящий 2018. Они не могли не отразиться на результатах исследования ВЦИОМ применительно к этому государству. Поэтому добиться равновесного, достоверного ответа на некоторые актуальные вопросы сегодня труднодостижимо, резюмировал Дубнов.

Фото: kazembassy.ru

Эксперты отметили научный подход исследования ВЦИОМ и предложили усовершенствовать его в будущем. В частности, научный сотрудник Центра постсоветских исследований МГИМО Юлия Никитина рекомендовала социологам уточнять критерии успешности, стабильности и доверия к странам и лидерам, а также предложила включать в исследование дополнительные вопросы о доверии к государствам в рамках региональных организаций, в которых страны взаимодействуют.

По мнению экспертов, даже с учетом одномоментного замера, результаты исследования точно отражают динамику процессов на постсоветском пространстве. К примеру, несмотря на появление на просторах бывшего СССР новых лидеров, отношение россиян к Казахстану, Белоруссии и их президентам остается на стабильно высоком уровне.

Автор: Александр Комаров5 декабря 2018, 17:40

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