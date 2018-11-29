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Общество

Казахстан и Россия обсудили результаты стратегического партнерства

Фото: Владимир Савельев
В посольстве Республики Казахстан в России при содействии Информационно-аналитического центра МГУ по изучению общественно–политических процессов на постсоветском пространстве состоялась конференция "Казахстан – Россия: горизонты стратегического партнерства", на которой ведущие эксперты двух стран дали оценку уровню интеграционного сотрудничества государств, рассказали о факторах, влияющих на него, и шагах по укреплению и развитию кооперации.
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Открывая конференцию, чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов сказал: "Несмотря на то, что мы находимся в фазе глубоких структурных изменений мирового порядка, казахстанско-российские связи отличают устойчивость и предсказуемость, соблюдение принципов взаимоуважения, добрососедства и союзничества".

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По его словам, санкционное давление на Россию негативно отражается на экономическом сотрудничестве на пространстве СНГ. Об этом говорят показатели взаимной торговли. Например, по итогам предсанкционного 2013 года товарооборот между Россией и Казахстаном составил 23,5 миллиарда долларов. Начиная с 2014 года, он начал снижаться и к 2016 году сократился почти вдвое, до 12,6 миллиарда.

Косвенным фактором, влияющим на темпы экономического роста как в Казахстане, так и в России, являются так называемые торговые войны между крупными державами, в частности между США и Китаем.

"Однако, даже в этих сложных экономических условиях благодаря антисанкционным инструментам наших экономик и совместным усилиям правительств Казахстана и России удалось восстановить положительную динамику во взаимной торговле", – отметил посол.

Уровень товарооборота в 2017 году составил 16 миллиардов долларов, а за девять месяцев 2018 года стал на 9% больше, чем в прошлом году. Посол надеется, что по итогам года товарооборот достигнет порядка 20 миллиардов. По его словам, растут и российские инвестиции в Казахстан. Так, за первое полугодие текущего года в экономику страны был вложен 821 миллион долларов, что на 235 миллионов больше прошлогоднего показателя.

Высокую оценку интеграционному сотрудничеству двух стран дал и статс-секретарь – заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин: "Россия и Казахстан сегодня – стратегические партнеры, союзники, наши отношения активно развиваются на основе прочных традиций дружбы, взаимного уважения, добрососедства, характеризуются весьма интенсивными политическими контактами на всех уровнях".

По его словам, в этом году президенты обеих стран встречались восемь раз, последний раз 9 ноября, проведено 12 телефонных переговоров. Главы правительств встречались пять раз, развиваются и межпарламентские связи. "Одним из базовых документов, определяющим горизонты нашего стратегического партнерства на ближайшие десятилетия, – сказал заместитель министра иностранных дел России, – является договор о добрососедстве и союзничестве в XXI веке от ноября 2013 года, вдохновителем которого лично выступил президент Назарбаев".

Григорий Карасин также рассказал, что 9 ноября в казахстанском Петропавловске прошел 15-й Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием глав государств на тему новых подходов и тенденций в развитии туризма двух стран. Важным итогом форума стало утверждение президентами России и Казахстана плана совместных действий в 2019-2020 годах.

Ключевыми сферами сотрудничества остаются взаимодействия в топливно-энергетическом комплексе, космической и военно-технической областях, сферах транспорта, коммуникаций, научно-технического сотрудничества. Новый документ дополнен разделами, посвященными гуманитарному и образовательному сотрудничеству, а также туризму. 2019-й год станет годом российского туризма в Казахстане, а 2020-й – годом казахстанского туризма в России.

По словам Григория Карасина, Россия и Казахстан продолжают расширять сотрудничество в культурно-гуманитарной и научно-образовательных сферах. Создана рабочая группа российско-казахстанских историков, деятельность которой будет направлена на противодействие фальсификации общей истории наших стран. В российских вузах проходят обучение более 73 тысяч казахских студентов и аспирантов, из них около 29 тысяч учатся за счет государственного бюджета. В Казахстане действуют пять филиалов ведущих российских вузов. По мнению заместителя министра иностранных дел России, это наглядно свидетельствует о востребованности российского образования в Казахстане.

После приветственных выступлений настала очередь экспертных предложений. На тему экономической интеграции выступила заведующая отделом экономики стран СНГ Института экономики РАН Аза Мигранян. "Развитие интеграции – это создание общих товарных рынков. Наконец-то в 2018 году мы перешли к единому таможенному кодексу, единым тарифам и регулирующим техрегламентам. Но в то же время потенциал использования интеграционных эффектов на сегодняшний день не абсолютен", – отметила эксперт.

По ее словам, в сфере движения товаров, несмотря на снятие барьеров и прочих ограничений, используются только 60% интеграционного потенциала, в сфере торговли услугами – около 20%, в сфере инвестиционно-финансового сотрудничества –  20-25%.

"Можно, конечно, сослаться на то, что ЕАЭС возник в период очень серьезных экономических спадов и кризисных явлений, и только с конца 2016 года мы вышли на восходящий тренд и более-менее относительную экономическую стабилизацию в наших странах, – заявила эксперт, – но тем не менее имеется ряд неиспользуемых интеграционных ресурсов, которые можно задействовать".

Фото: Владимир Савельев

Мигранян отметила, что появление единого рынка товаров оказало положительный эффект на ВВП стран-участниц ЕЭС. Так, Армения смогла увеличить ВВП на 6,3%, Киргизия – на 7,5%, Белоруссия – на почти 12%, Казахстан – на 0,5%, Россия – на 0,8 %.

Эксперт предложила ряд рекомендаций по развитию интеграционных процессов в ЕЭС. "Для того, чтобы евразийский интеграционный проект успешно развивался, – сказала она, – необходимо в первую очередь усилить стандарты по техническому регламенту товаров, касающихся не нефтяного комплекса. Новой платформой интеграционного роста должна стать цифровизация. В первую очередь она должна утвердиться в таможенном регулировании. Я имею ввиду общую электронную таможенную очистку и декларирование всех процедур, которые существенно ускоряют торговые процессы. Также необходимо создать общие интеграционные цифровые платформы, которые могли бы работать на базе субконтрактации по промышленным заказам, и конечно, нужно развивать интеграцию в области туризма, которая на сегодняшний день практически не используется".

Эксперт также рассказала об интеграционных возможностях в сфере создания единого финансового рынка. Аза Мигранян считает, что в целях стимулирования экономического роста стран-членов ЕЭС крайне необходимо развивать финансовый сектор и обеспечивать доступ к финансовым ресурсам, так как основным драйвером экономики во всех пяти странах ЕЭС является потребительский спрос, и ее рост во всех странах, за исключением Белоруссии, осуществляется за счет кредитования и доступности кредитов.

Эксперт Российского совета по международным делам, специалист по Афганистану и странам Центральной Азии Никита Мендкович рассказал о ключевых  треках в сотрудничестве двух стран. Он выделяет здесь три главных направления. Первое – это экономика. К данному классу задач относятся взаимная торговля, обмен капиталами и инвестиции.

"На текущий момент в этой области у нас очень большие достижения, – считает эксперт,– значительным успехом стало подписание соглашения о создании таможенного союза, что позволило нам, несмотря на то, что оно подписывалось в период международной экономической турбулентности, выйти на весьма хорошие результаты во взаимной торговле".

В сфере инвестиций Мендкович отметил растущее партнерство в атомной отрасли, осуществляемый в Казахстане при содействии Росатома. Он позволяет Казахстану активно развивать не только добычу и базовое обогащение урана, но и выходить на высокотехнологичное производство в данной области, делая эту отрасль локомотивом национальной экономики. Есть также успешные проекты в сфере химической промышленности и автопромышленности.

Еще один проект – в сфере международного торгового транзита. По словам эксперта, он связан с сухопутной магистралью между Китаем и Европейским Союзом, на которой Казахстан наравне с Россией являются важными перевалочными пунктами.

"Здесь наше сотрудничество очень важно, потому что, если провисает одно из звеньев, ценность второго резко падает, – отметил он. – Долгое время эта сфера сотрудничества буксовала, но в этом и предыдущем годах были достигнуты новые договоренности между президентами. В частности, президент Путин в начале этого года заявил о необходимости форсирования дорожного строительства, в том числе в рамках сотрудничества с Казахстаном".

Третье направление – безопасность. "Очень важный трек, учитывая, что сейчас возрастают вызовы и угрозы, связанные прежде всего с афганским фактором – разрастание гражданкой войны на территории Афганистана, что приводит к росту террористических группировок на территории этой страны, – рассказал Мендкович. – Напомню, что сейчас в Афганистане действуют в общей сложности около 20 группировок, причем во многие из них входят экстремисты, выехавшие с территорий стран постсоветского пространства".

В этой связи Никита Мендкович считает, что необходимо форсировать и развивать сотрудничество как по линии ОДКБ, так и по линии антитеррористического центра СНГ и других форматов, в том числе международных баз данных по обмену информации об экстремистах и террористических организациях. Также очень важно усилить борьбу с наркотрафиком, поскольку происходит сращивание международных террористических организаций и наркомафии на постсоветском пространстве. ИГИЛ, вытесненный из Сирии, где контролировал незаконную добычу нефти, пытается компенсировать финансовые потери за счет захвата ряда перевалочных точек на пути наркотрафика из Афганистана в Центральную Азию, Россию и дальше в страны Европы.

Мендкович также затронул вопросы научно-гуманитарного сотрудничества между Россией и Казахстаном. По его мнению, в этой области достигнуты значительные результаты. "Нам нужно снова изучать друг друга, нужно создавать в вузах Казахстана и стран Центральной Азии кафедры славистики, где будут готовить кадры для нужд бизнеса, внешнеполитической службы и экспертных сообществ, – считает эксперт. – С другой стороны, нужны ответные шаги и в российских вузах. Знаю, что в МГУ активизировалось преподавание языков стран Центральной Азии, включая казахский. Это безусловно очень позитивный момент".

 "У нас очень хорошие отношения на уровне лидеров стран, простого населения, начиная от пограничной торговли и заканчивая трудовой миграцией, но проседает средний и малый бизнес",– заключил свое выступление Никита Мендкович.

Всеобщее мнение экспертов по поводу стратегического партнерства стран-членов ЕЭС выразил руководитель Института Каспийского сотрудничества Сергей Михеев: "Интеграционные процессы, которые идут на постсоветском пространстве и в которые включены Россия и Казахстан, имеют очень серьезные перспективы, они будут набирать все больший вес и значение. И к ним нужно очень заботливо относиться".

Автор: Владимир Савельев
29 ноября 2018, 20:18

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