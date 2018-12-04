Госдума сделает качественные российские лекарства доступнее

В рамках экспертного совета, действующего при комитете Госдумы по охране здоровья, будет создана рабочая группа, которая займется подготовкой предложений по нормативно-правовому регулированию обеспечения граждан эффективными отечественными препаратами.



Депутаты намерены законодательно регулировать взаимоотношения между производителями лекарств и аптечными организациями. О необходимости такой работы в связи со сложившейся дискриминационной ситуацией в отношении доступности отечественных лекарственных препаратов на аптечном рынке говорили на рабочем совещании в Госдуме во вторник, 4 декабря. Мероприятие было организовано по обращению Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий (АПФ).

В совещании приняли участие представители разных фракций Госдумы и комитетов нижней палаты парламента, в том числе вице-спикеры Госдумы Сергей Неверов и Ольга Епифанова, председатель думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов, глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, а также эксперты и специалисты отрасли.

Участники мероприятия пришли к выводу о необходимости правового регулирования взаимоотношений между производителями лекарств и аптечными сетями.

По словам президента ассоциации, академика РАН Сергея Колесникова, в настоящее время доля иностранных производителей лекарственных препаратов в аптечном сегменте неизменно высока и составляет до 70% в стоимостном выражении.

При этом нарастают риски вымывания доступных отечественных лекарственных средств: "Это происходит из-за отсутствия коммерческого интереса аптечных сетей к маломаржинальной отечественной продукции. Другим фактором риска является монополизация аптечного рынка (сегодня ТОП-20 сетей контролируют 42% рынка), которая ведет к дальнейшему росту конкуренции за аптечную полку, которую отечественный производитель не может выдержать".

С аналогичной оценкой ситуации выступил Ян Власов – сопредседатель Всероссийского Союза пациентов: "Мы наблюдаем снижение доли доступных для пациентов препаратов в диапазонах 50-150 руб. и 150-500 руб. Одновременно растет доля препаратов стоимостью выше 500 руб., система аптечных продаж продолжает развиваться в сторону препаратов высоких ценовых сегментов, преимущественно представленных импортными препаратами, что абсолютно недопустимо".

По словам эксперта, "Сотрудники аптечных сетей замотивированы на продажи только высокодоходного импортного товара, в связи с чем важно ввести обязательное информирование фармацевтами покупателей о взаимозаменяемых лекарственных препаратах российского производства".

Президент АПФ Сергей Колесников подчеркнул, что аптечные сети фактически навязывают отечественному производителю невыполнимые условия заведения лекарственных препаратов в ассортимент: "Так, например, производитель вынужден оплачивать бонусы от 30 до 60% от собственного товарооборота в данной сети. Стоимость разовых маркетинговых акций по одному наименованию достигает 6 8 млн рублей. Отсрочка оплаты поставляемых в аптечные сети лекарственных препаратов часто превышает 180 дней и продолжает постоянно увеличиваться, что ведет к необоснованной долговой нагрузке на производителей, вынужденных компенсировать нехватку собственных средств банковскими кредитами".

В заключение президент АПФ подчеркнул приоритетную значимость создания адекватных условий для доступа на аптечный рынок качественных и доступных лекарств отечественного производителя с учетом задач государственной социально-экономической политики в сфере противодействия угрозам национальной безопасности, поставленных Президентом и Правительством.

"Проблематика понятна. Комитет по охране здоровья с начала года детально занимается вопросами доступности лекарственного обеспечения населения", – сообщил Председатель комитета Госдумы по охране здоровья, депутат фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Дмитрий Морозов.

Участвующие в заседании представители парламентских фракций поддержали предложение президента АПФ Сергея Колесникова и приняли решение о необходимости разработки изменений в законодательство, направленных на совершенствование правового регулирования взаимоотношений между производителями и аптечными сетями.