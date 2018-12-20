Я должен буду это сделать: Путин о свадьбе

На большой пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на каверзный вопрос журналиста издания Life о его планах на семейную жизнь. Российский лидер намекнул, что планирует в будущем жениться.

На вопрос о планах на свадьбу Владимир Путин сперва поинтересовался, женат ли его собеседник. "Сам женат и мне того же хочет", – получив утвердительный ответ, пошутил президент России. "Но, как честный человек, я должен буду когда-то жениться", – добавил он. Зал после такого заявления взорвался аплодисментами.

Отметим, на пресс-конференциях президенту России часто задают подобные вопросы. Владимир Путин вежливо, но настойчиво ограждает личную жизнь от общественного внимания. Впрочем, иногда все же приоткрывает завесу тайны.

Так, в 2014 году президент рассказал журналистам о своем диалоге с европейским "большим начальником". Тот поинтересовался, любит ли кого-нибудь Владимир Путин и любит ли кто-то его самого. Услышав два положительных ответа, собеседник российского лидера выдохнул с облегчением. Однако, кроме этого, никаких подробностей президент не раскрыл.

Рассказывал глава государства и о своих дочерях. Он отмечал, что они живут в России и не занимаются ни бизнесом, ни политикой. "Я ими горжусь. Мои дочери говорят на трех европейских языках, на восточных. Не просто говорят, а пользуются ими в работе", – подчеркнул Владимир Путин. Он объяснил, что более подробно рассказывать про свою семью не может по соображениям безопасности.