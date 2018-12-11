В России предложили поставить памятник жертвам Гражданской войны

Глава Совета по правам человека при президенте России, юрист и правозащитник Михаил Федотов предложил создать в стране специальный мемориал, посвященный памяти жертв Гражданской войны, передает "Царьград". "Потому что у нас есть много памятников героям Гражданской войны, а вот о жертвах все забыли", – заметил он. Правозащитник добавил, что эту идею ему некогда предложил писатель Даниил Гранин.