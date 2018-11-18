Украинцы устроили праздник из-за тяжелой травмы Януковича
Своего бывшего президента, при котором гривна была намного стабильнее, такими темпами не росли цены на продукты и услуги ЖКХ, а число коммунальных аварий, оставляющих целые города без света, воды и тепла, по сравнению с последними днями было крайне мало, граждане Украины традиционно недолюбливают. Не удивительно, что в новости о его тяжелой травме они увидели повод для праздника.
"Виктор Федорович госпитализирован, у него спортивная травма. Он не может самостоятельно передвигаться. Травма на самом деле очень серьезная ноги и позвоночника", – цитирует РИА Новости адвоката политика. Из-за произошедшего он не сможет выступить на заседании суда, назначенного на 19 ноября.
Что произошло в украинском сегменте Сети после появления новостей о попадании Викторя Януковича в больницу словами описать трудно. Каждый острый на язык комментатор поспешил поделиться с миром своим едким комментарием и выразить надежду, что после произошедшего бывший президент Украины вряд ли восстановится.
"Говорят что Янукович попал в больницу с травмой позвоночника. Откуда у бесхребетного существа вообще взялся позвоночник, не сообщается (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред)", – заметил один из них.
Говорят что Янукович попал в больницу с травмой позвоночника.— �� Ё / Sinfors �� (@Sinfors) 18 ноября 2018 г.
Откуда у бесхребетного существа вообще взялся позвоночник, не сообщается.
BTime
Кто-то решил с иронией прокомментировать сообщения, что в больнице бывший президент Украины не задержался. По мнению этого шутника, Москва буквально кишит людьми, которые сами бы хотели нанести политику увечья. Возможно, он имел ввиду большое число украинцев, приезжающих в российскую столицу на заработки.
- Почему, попав в Склифосовского с переломом позвоночника, Янукович сразу выписался?— Мысли Перзидента (@VVP2_0) 18 ноября 2018 г.
- Видимо, не захотел, чтобы к перелому позвоночника добились переломы рук, ног, таза и головы.
Отдельной строкой для остроумных украинских комментаторов стала тема спортивных пристрастий Виктора Януковича и его прошлых незадач. Бывшему президенту Украины припомнили случаи, когда в него бросили яйцо и на голову ему свалился венок.
Теннеcист Янукович в хорошей физической форме, его не смогли уничтожить яйцом и свалить венком pic.twitter.com/TBPmN0PUhx— oprichko olena (@OlenaOprichk) 18 ноября 2018 г.
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