Украинцы разнесли модный наряд Марии Захаровой

Внешний вид официального представителя МИД России стал поводом для насмешек для украинцев. Критики посоревновались между собой в остроумии в соцсетях.

Ранее Мария Захарова посетила премьеру фильма режиссера Тиграна Кеосаяна "Крымский мост. Сделано с любовью", которая состоялась в концертном зале "Зарядье". Для мероприятия она выбрала национальный ташкентский халат.

Зубоскалы не поняли яркий образ дипломата. Судя по всему, такое понятие, как высокая мода, многим комментаторам чуждо. "Опять украла штору из отеля", "Совсем спилась Машка!", "Как можно иметь столько денег и так одеваться?", "На фоне туалетной бумаги", "Когда Хэллоуин каждый день", – цитирует украинских пользователей Сети "Обозреватель".

Отметим, что подобные нападки на пресс-секретаря российского МИДа не совсем адекватны в связи с тем, что некоторые украинские влиятельные люди вкусом не отличаются. Так, глава МИД Украины Павел Климкин часто появляется на публике в странном виде: то в брюках, которые ему велики, то в подвернутых джинсах. Такая одежда не сочетается с его статусом.

Фото представителя российского дипведомства активно распространяется блогерами в соцсетях. К слову, многие российские комментаторы похвалили наряд Захаровой либо отнеслись к нему с добрым юмором.