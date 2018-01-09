Опубликовано провокационное интервью Маргариты Симоньян

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT сделала ряд заявлений в эфире американского телевидения. Маргарита Симоньян рассказала, кого поддерживал RT во время президентских выборов в США, а также почему ее отношение к Соединенным Штатам изменилось в худшую сторону.

Ведущая передачи "60 минут" Лесли Шталь телеканала CBS утверждает, что беседа с Симоньян состоялась тогда, когда Минюст США потребовал от RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Поэтому в начале разговора Маргарита обратила внимание на возможность зеркального ответа.

"Своими действиями они камня на камне не оставляют от нашей репутации. Стоит ли нам сделать то же самое по отношению ко всем американским каналам в России?" – спросила ведущую Симоньян. Кроме того, она указала на то, что в США существует цензура. "Что случилось с американскими принципами? Вы же всегда говорили, что различные мнения — это хорошо", – задала вопрос главред RT телеведущей.

Также Маргарита Симоньян сделала провокационное заявление о прошедших в Америке выборах главы государства. "Главная ошибка RT заключается в том, что телеканал не поддержал на выборах президента США в 2016 году кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон", – цитирует Симоньян газета "Известия". По ее словам, через несколько лет в Соединенных Штатах признают тот факт, что Россия не вмешивалась в американские выборы.

Еще одной важной темой откровенной беседы стала "информационная война" против Запада, которую, по словам Шталь, ведет RT. На это руководитель российского СМИ ответила, что лично она никакую войну не ведет. "У меня двое детей. Я журналист, работаю им с 18 лет", – заявила Симоньян.

Главный редактор RT также рассказала, когда и почему изменилось отношение большинства россиян к США. "Это случилось в 1999 году, когда вы начали бомбить Югославию", — сказала она. По словам Симоньян, в России нанесение авиаударов считали несправедливым и незаконным, так как ООН не давала мандата на их осуществление.