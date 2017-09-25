Ученые предостерегли от пьянства в студенчестве

Шанс трудоустроится почти на 10% ниже у тех, кто в студенчестве употреблял алкогольные напитки. При этом общее количество выпитого никак не отражается на дальнейшей работе выпускника.

В исследовании, проводившемся группой специалистов из Корнеллского университета, приняли участие 827 выпускников американских вузов. Они рассказали об употреблении алкоголя в студенческие годы, а также о том, как быстро нашли работу после получения диплома, говорится в опубликованной Американской психологической ассоциацией статье.



Оказалось, что на возможность трудоустроиться влияет не только престижность университета и мотивация заработать, но и вредные привычки. Шанс найти работу снижался почти на 10% у тех, кто в студенчестве выпивал. Речь идет о частоте употребления шесть и более раз в месяц, количество спиртного при этом роли не играет. Выходит, что чрезмерное употребление алкоголя понижает шансы найти хорошую работу после окончания учебы.

Исследование было одобрено национальными институтами здравоохранения США, которые выделили финансирование на дальнейшую работу. Ученым предстоит увеличить выборку бывших студентов и учесть дополнительные факторы.