Кладоискатель обнаружил тайник Гитлера

В окрестностях немецкого города Ораниенбурга археолог-любитель нашел тайник Адольфа Гитлера. По мнению эксперта, находка – компонент нацистской ядерной бомбы.

Кладоискатель Бернд Тальман с помощью металлоискателя нашел предмет времен Второй мировой войны. Он отнес его домой, а затем сообщил полиции.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что объект – радиоактивный кусок металла, который по-прежнему испускает излучение. Находку поместили в свинцовый контейнер и отправили в службу радиационной безопасности.

Нашедший металл 64-летний ученый и 15 его соседей были экстренно эвакуированы из своих домов. В отношении Тальмана возбуждено уголовное дело за незаконное владение радиоактивными материалами, передает Life.ru со ссылкой на The Independent.

Кладоискатель отказался рассказать, где именно обнаружил предмет. Тальман считает, что его находка – доказательство того, что Адольф Гитлер создал секретный центр по производству оружейного плутония.

Ученый уверен, что в этой организации тайно работали над созданием атомной бомбы, о которой так мечтал лидер нацистского движения. Археолог намерен более детально обследовать территорию, где могла находиться так называемая секретная лаборатория Гитлера, с целью получить больше доказательств своей теории.