Ученые раскрыли печальную правду о сайтах знакомств

В реальной жизни пользователи сайтов знакомств испытывают симпатию совсем не к тем людям, которых описывают в анкетах как потенциальных партнеров. Ложь ищущих пару одиночек разоблачили с помощью науки.

Ученые очередной раз доказали, что реальная жизнь в корне отличается от виртуальной. Проведя несложный эксперимент, исследователи пришли к выводу, что те качества, которые одинокие люди указывают в своих анкетах как желательные черты характера у партнера, не имеют ничего общего с реальными желаниями, говорится в опубликованной исследователями в журнале Psychological Science статье.

В эксперименте приняли участие 350 одиноких мужчин и женщин, желающих найти себе пару. У них уже был опыт поисков спутника жизни в интернете, но неудачный – иначе они не оставались бы одинокими на момент начала исследования. Участникам было предложено заполнить специальные опросники, в которых они подробно указали качества, которыми должен обладать потенциальный спутник жизни. В другой части анкеты одиночки рассказали о себе. На основании полученных сведений организаторы составили списки потенциальных пар.

После подготовительной работы был наконец организован вечер быстрых свиданий вживую. В ходе встречи каждый одинокий доброволец встретился в среднем с дюжиной других искателей простого человеческого счастья противоположного пола. В завершении вечера каждый его участник указал на понравившихся ему новых знакомых.

Оказалось, что расчеты ученых не имеют ничего общего с результатами "живых" встреч и возникших при этом симпатий. Почти во всех случаях "искра" взаимного интереса проскакивала между теми участниками эксперимента, которые теоретически не могли понравиться друг другу – если верить заполненным ими анкетам. Таким образом – пришли к выводу исследователи – анкеты на сайтах знакомств чаще всего не отражают действительных желаний одиночек, желающих создать устойчивые долговременные отношения.