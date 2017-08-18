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Где найти достойного мужчину для серьезных отношений

Фото: GLOBAL LOOK press
Алина Рейзельман

Алина Рейзельман блогер

 Предприниматель, lifestyle- и business-эксперт, автор уникальной методики по повышению продуктивности и эффективности. В арсенале бизнесвумен креативные рецепты, полезные советы по психологии, воспитанию детей и созданию стиля.
Вопрос, где найти своего "принца", хоть раз в жизни задавала себе каждая женщина. Эта проблема знакома и молодым девушкам, и серьезным бизнесвумен. Данной теме посвящают сайты и форумы, издают книги и снимают ток-шоу. Меня тоже нередко просят посоветовать места, где можно встретить мужчину своей мечты.
прочитано 418 раз

Знаю случаи, когда будущая пара знакомилась в интернете, на сайтах знакомств или в соцсетях. Более того, согласно последним исследованиям, такие пары дольше сохраняют отношения. Однако среди моих друзей и знакомых самые рейтинговые места встречи возлюбленного – в компании общих друзей. И на втором месте – работа.

Нужно ли его искать?

Некоторые дамы, наслушавшись советов старшего поколения, интересуются: а нужно ли его искать? Ведь их мама и бабушка ничего подобного не делали, а замуж вышли и всю жизнь прожили в браке. Не спорю, раньше все было намного проще: будущего мужа встречали в школе или в университете, замуж выходили в возрасте около 20 лет. Но с течением времени в социуме изменилось мнение об идеальном возрасте для создания семьи.

Сегодня ни женщины, ни мужчины не торопятся связывать себя узами брака, пока есть возможность путешествовать, строить карьеру и наслаждаться жизнью. И в этом смысле я придерживаюсь философии – все случается в нужном месте и в нужное время. Встретить свою судьбу можно абсолютно в любом месте. Если люди готовы к серьезным отношениям, то у них обязательно все получится.

Я встретила своего мужа на пляже в Марбелье во время отпуска с подругами. Ожидала ли я тогда, что мы с тех пор будем 15 лет вместе? Скорее нет. Все начиналось как курортный роман. Однако со временем наши чувства переросли в нечто большее, мы вместе развивались, переживали разные жизненные ситуации и поддерживали друг друга, пока не поняли в какой-то момент, что созрели для брака и детей.

Критерии выбора мужчины

Чтобы понять, где искать потенциального мужа, нужно определиться, каким вы хотите его видеть. Если вам нужен мужчина не на пару недель, то между вами должно быть нечто большее, чем чувства. Для долгого и счастливого брака вас должны объединять общие интересы, предпочтения, знакомые, возможно, даже общий бизнес. К тому же будущий муж должен быть с вами "на одной волне", поддерживать ваши начинания и получать сполна поддержку от вас. Значит, искать нужно серьезного, способного к заботе и уважению человека, а не законченного эгоиста. А если вы планируете детей – ищите того, кто любит малышей, иначе первый детский плач станет началом конца.

Фото: GLOBAL LOOK press

Где его искать

Итак, вам нужен достаточно успешный, неженатый мужчина, готовый к созданию семьи. Последнее – весьма условно. Ни один мужчина никогда морально не бывает готов на все 100% стать мужем и отцом.

Возможно, вам покажется невероятным, но своего идеального мужчину можно найти везде! Его можно встретить в спортзале и в парке во время утренней пробежки. Успешные, серьезные мужчины, в планы которых входит семья, посещают рестораны, фешенебельные курорты, яхт-клубы, места элитного отдыха. Их можно встретить на ралли и скачках, за штурвалом легкомоторного самолета и верхом на лошади. Хорошим мужем может стать даже бывший сокурсник или владелец магазина, в который вы регулярно заходите.

Нередко судьбоносные встречи происходят в самых неожиданных местах, когда меньше всего об этом думаешь: в магазинах, на автозаправках, семинарах по бизнесу и научных конференциях, на экстремальном отдыхе и во время обеденного перерыва в ближайшей кофейне.

Элитные курорты

На известных горнолыжных курортах действительно можно найти свою судьбу, особенно, если вы умеете кататься. Общая страсть к горным лыжам или искреннее желание научиться – хороший повод завязать отношения. Но среди успешных мужчин всегда есть значительный процент неподходящих кандидатов:

  • женатых (не планирующих развод);
  • закоренелых холостяков, которые могут встречаться с дамой годами, но при первом разговоре о женитьбе без оглядки убегают.

И не забывайте! Статистика гласит, что олигархи и аристократы – не самые надежные мужья. Во-первых, для того, чтобы дело дошло до венца, нужно потратить колоссальные усилия и посвятить всю себя будущему супругу. Ведь это требовательные, избалованные и капризные мужчины. Во-вторых, для того, чтобы обеспечить защиту своего капитала, олигархи попросят вас подписать брачный контракт, который, скорее всего, ничего не будет вам гарантировать. Будьте предельно осторожны: на элитных курортах на охоте находится большой процент альфонсов – тех, кто сам ищет выгодную партию и ради денег/связей/положения в обществе готов жениться хоть на бабушке.

Рестораны

Дорогой ресторан может стать местом встречи, но вероятность найти там потенциального супруга невелика. В рестораны приходят отдыхать, расслабиться и просто повеселиться. Скорее, вы встретите женатых мужчин, которые предложат вам роль любовницы-содержанки без малейшей надежды на официальный статус.

Бизнес-тренинги, научные семинары, технологические выставки

Дела объединяют людей гораздо сильнее развлечений. Мужчины с большим уважением относятся к даме, которая прекрасно разбирается в сложных технических приборах, бизнесе, науке, политике, чем к любительницам шикарно отдыхать.

На конференциях всегда можно найти повод для знакомства и общения. Вы можете обменяться контактами с тем, чтобы "обсудить дальнейшее сотрудничество". На деловых женщин мужчины не смотрят как на охотниц за состоянием и нередко выбирают жену из их числа.

Фото: GLOBAL LOOK press

Спортзалы и спортивные арены

Найти избранника можно как среди следящих за здоровьем, так и среди закоренелых болельщиков. Спорт – дело увлекательное. Ярыми болельщиками бывают как люди с не очень большим достатком, так и вполне состоятельные.

Если вы уже 20 лет болеете за футбольную команду, постарайтесь раздобыть билеты на важный матч. Поддержка любимых игроков совместно с симпатичным соседом может обернуться многообещающим свиданием.

На чем акцентировать внимание

Занимаясь поиском своей второй половинки, не забудьте главное: вы ищете мужчину для того, чтобы делить с ним радости и печали, совместно вести бюджет и воспитывать детей, мириться с его недостатками, поддерживать друг друга, относиться друг к другу с заботой, пониманием и уважением.

Не столь важно, где и как состоится ваша встреча. Гораздо важнее – чем она обернется. Решая вопрос, связать свою жизнь с конкретным человеком или нет, нужно смотреть на его человеческие качества и отношение к вам. Брак с не очень состоятельным, но порядочным и целеустремленным человеком может принести вам истинное семейное счастье, тогда как супружество с олигархом – крах надежд и разочарование.

18 августа 2017, 12:46

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