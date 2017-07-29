Движение поездов по Белорусскому направлению восстановили

Движение поездов на Белорусском направлении Московской железной дороги было восстановлено, передает "Интерфакс". "Поезда следуют в оба направления", – говорится в сообщении пресс-службы РЖД. Напомним, ранее поезда не ходили из-за наклона опоры контактной сети.