Народный депутат Украины от Блока Петра Порошенко Глеб Загорий назвал Незалежную родиной беспроводной связи Wi-Fi. Об этом парламентарий написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Он разместил на своей странице фотографию американской актрисы и изобретательницы Хеди Ламарр, занимавшейся разработками системы связи. По словам депутата, женщина родилась во Львове, который в начале XX века находился в составе Австро-Венгерской империи, а посему является украинкой.

Депутат заявил, что Ламарр является "показательным примером для украинцев". Именно она, заявил член Верховной рады, разработала секретную систему связи, которая в дальнейшем легла в основу стандартов Wi-Fi и GPS. "Ее история рассказывает нам о том, как потомки украинцев меняют мир и становятся гениальными изобретателями. И подчас тяжело даже оценить, где украинский талант оказал свой эффект на историю. Своим умом и напряженной работой", – написал Загорий.





Впрочем, пользователи Сети высмеяли соратника Порошенко. Ему указали, что Ламарр не является львовянкой: из этого города, который в те времена назывался Лембергом, происходит только ее отец – банкир еврейского происхождения Эмиль Кислер. А мать изобретательницы происходила также из еврейской семьи, проживавшей в Будапеште.

Стоит отметить, что Хеди Ламарр на самом деле довольно популярна в западных странах как пример разностороннего и увлеченного человека. Ее разработки по теории "прыгающих частот" действительно легли в основу создания системы беспроводной связи.

Вот только к Украине эта выдающаяся женщина не имеет никакого отношения. Впрочем, ничего удивительного, ведь нынешние власти Незалежной вполне серьезно продвигают в широкие массы шизофрению вроде "древних укров, выкопавших Черное море". Wi-Fi на этом фоне всего лишь незначительная мелочь.

