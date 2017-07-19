Соратник Порошенко рассказал об изобретении Wi-Fi украинцами
Он разместил на своей странице фотографию американской актрисы и изобретательницы Хеди Ламарр, занимавшейся разработками системы связи. По словам депутата, женщина родилась во Львове, который в начале XX века находился в составе Австро-Венгерской империи, а посему является украинкой.
Депутат заявил, что Ламарр является "показательным примером для украинцев". Именно она, заявил член Верховной рады, разработала секретную систему связи, которая в дальнейшем легла в основу стандартов Wi-Fi и GPS. "Ее история рассказывает нам о том, как потомки украинцев меняют мир и становятся гениальными изобретателями. И подчас тяжело даже оценить, где украинский талант оказал свой эффект на историю. Своим умом и напряженной работой", – написал Загорий.
Впрочем, пользователи Сети высмеяли соратника Порошенко. Ему указали, что Ламарр не является львовянкой: из этого города, который в те времена назывался Лембергом, происходит только ее отец – банкир еврейского происхождения Эмиль Кислер. А мать изобретательницы происходила также из еврейской семьи, проживавшей в Будапеште.
Стоит отметить, что Хеди Ламарр на самом деле довольно популярна в западных странах как пример разностороннего и увлеченного человека. Ее разработки по теории "прыгающих частот" действительно легли в основу создания системы беспроводной связи.
Вот только к Украине эта выдающаяся женщина не имеет никакого отношения. Впрочем, ничего удивительного, ведь нынешние власти Незалежной вполне серьезно продвигают в широкие массы шизофрению вроде "древних укров, выкопавших Черное море". Wi-Fi на этом фоне всего лишь незначительная мелочь.
Тяжелую болезнь сатирика вызвался лечить профессор Андрей Захаревич
Актриса не собирается скрывать недуг матери
Канцлер Германии оказала членам королевской семьи радушный прием
Депутат Верховной рады поделился своими бредовыми мыслями