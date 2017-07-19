Малахов дал рецепт от погодных аномалий

Самый известный народный целитель России, автор книг о здоровом образе жизни Геннадий Малахов рассказал, что поможет от негативного влияния погоды на самочувствие. По его мнению, метеочувствительность можно одолеть здоровым образом жизни.

Летом этого года, по результатам опроса, 58% россиян заметили погодные аномалии. При этом 63% респондентов заявили о влиянии погодных аномалий на себе. В частности, наши соотечественники сетовали на плохое самочувствие и экономические потери из-за плохого урожая.

Примечательно, что среди метеозависимых оказалось больше женщин. Чаще остальных на влияние погоды на здоровье жаловались пожилые люди. Такие результаты показал опрос ВЦИОМ, проведенный в середине июля.

По словам Малахова, метеозависимость – это проявление слабости человеческого организма, когда он уже страдает какими-либо хроническими заболеваниями, которые еще не успели проявиться. "Естественно, тут должна быть повышенная забота о себе", – цитирует народного целителя НСН.

"Если вы чувствуете метеозависимость (скачет давление, болит голова, возникает слабость), нужно срочно обращаться к здоровому образу жизни", – советует эксперт. Он считает, что при подобных признаках нужно меньше времени проводить в огороде, больше внимания уделяя ходьбе и плаванию.

Публикация от Maxim Zavgarov (@laky_maky) Июл 1 2017 в 1:34 PDT

"Обязательно нужно укреплять сердце прогулками, уделить время этому с утра, сейчас погода хорошая. Обязательно нужно есть свежую растительную пищу, сейчас обилие овощей", – говорит Малахов. Он советует пить свежевыжатые соки и есть проросшую пшеницу.



Также он рекомендует проводить отпуск не на море, а в деревне на даче, либо просто гуляя в городских парках. "Но на даче надо отдыхать, а не работать", – заключил целитель.