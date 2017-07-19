В Московском зоопарке поселится трубкозуб

В Московском зоопарке появится африканский трубкозуб. Необычное животное привезут в столицу в сентябре, сейчас оно находится в Екатеринбурге, передает РИА ФАН.

На родине трубкозуба, в Южной Африке, его называют аардварк, что в переводе означает "земляная свинья". Зверек действительно внешне напоминает свинью, только с более удлиненным пятачком. В естественной среде он питается муравьями, в неволе же приучен есть геркулесовую и рисовую каши, а также червей и бананы, пишет газета "Известия".