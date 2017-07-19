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Общество

Новый закон кардинально изменит жизнь дачников

Фото: GLOBAL LOOK press\Konstantin Kokoshkin
Госдума планирует на этой неделе принять новый закон о дачниках. Значительная часть поправок в его свежую редакцию была предложена Московской областью.
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По словам зампреда Мособлдумы, председателя Союза дачников Подмосковья Никиты Чаплина, было проработано более тысячи предложений от самых активных председателей и членов СНТ. На их основе сформированы поправки к закону.

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Он подчеркнул, что, хотя закон "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" и примут на этой неделе, действовать он начнет с 1 января 2019 года. Это необходимо для того, чтобы садоводы успели привыкнуть к нововведениям", передает Rg.ru.

Так, с 2019 года в России останется лишь две формы существования коллективных объединений: садоводческое или огородническое товарищество. Упраздняются кооперативы и партнерства, а дачные участки приравниваются к садовым.

Садоводческие товарищества от огороднических отличаются тем, что на садовых участках можно строить жилые и садовые дома, а на огородных нельзя. Более того, в жилых домах на садовых участках можно будет зарегистрироваться.

На огородных же участках разрешаются только некапитальные постройки. Но если капитальное строение уже стоит, отбирать право собственности или сносить его дачника не заставят.

Упорядочил закон отношения и с садоводами, которые пользуются общей инфраструктурой товарищества, но сдавать деньги на общие нужды отказываются или не хотят в него вступать. Теперь придется платить и им.

За общее имущество товарищества новый закон предлагает платить земельный налог следующим образом. Оно передается в общедолевую собственность пропорционально площади дачных владений. В этом случае налог также начисляется пропорционально.

Сами взносы теперь будут существовать только в двух видах: членские и целевые, любые другие платежи можно относить к незаконным. Перечислять взносы в товарищество можно будет лишь безналичным расчетом. Членами товарищества могут быть только физические лица, имеющие участки на его территории. 

Автор: Людмила Фоканова19 июля 2017, 11:33

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