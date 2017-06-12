Более 7 млн человек участвовали в праздновании 12 Июня
По ее словам, такой информацией полиция обладает по
состоянию на 20.30. "Во всех регионах страны в праздничных мероприятиях -
шествиях, концертах и фестивалях, приняло участие свыше семи миллионов
человек", – цитирует Ирину Волк "Интерфакс".
По словам официального представителя МВД, нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий во время праздничных торжеств не было. В обеспечении безопасности и порядка в ходе торжеств принимают участие полиция, бойцы Росгвардии.
Также патрулирование в городах осуществляют добровольцы народных дружин, российского казачества и работники частных охранных организаций.
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