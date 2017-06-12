В "Сокольниках" 12 Июня отметили 200 тысяч человек

Москвичи и гости столицы активно участвуют в мероприятиях,
посвященных празднованию Дня России. В Москве одним из мест притяжения стал
парк "Сокольники".
В одно из любимых мест жителей города, по данным столичной полиции, пришли около 200 тысяч человек. Они стали участниками всевозможных фестивалей на территории парка, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МВД по Москве. "Граждане продолжают приходить", – сказал представитель полиции.
Празднование в "Сокольниках" началось с "Большой тренировки". Вместе с посетителями парка в ней участвовали известный хоккеист Александр Овечкин и прославленный мотоэкстремал Марат Канкадзе.
На Фестивальной площади парка «Сокольники» прошла «Большая тренировка» с Александром Овечкиным. #ДеньРоссии pic.twitter.com/2S2EZgpHTL— Маргарита Саваж (@MargoSavazh) 12 июня 2017 г.
А специально для любителей футбола в "Сокольники" привезли Кубок Российской премьер-лиги. В этом году, напомним, он достался столичному "Спартаку".
В Сокольниках еще можно посмотреть на Кубок РФПЛ, завоеванный "Спартаком", а также встретиться с членами команды #ДеньРоссии pic.twitter.com/gQbz6eI5sU— Егор (@kassade) 12 июня 2017 г.
По завершении "Большой тренировки" на Фестивальной площади парка стартовала большая концертная программа "Наши в городе". На этой площадке выступали молодые перспективные российские музыкальные коллективы. Тем временем, в знаменитой "Ротонде" идет третий Московский фестиваль литературы.
В московской полиции отметили, что празднование проходит без происшествий. Несмотря на большое количество посетителей, вмешательства полиции, которая обеспечивают охрану общественного порядка, не требовалось.
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