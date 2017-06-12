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Общество

В Мире отмечают Russian Day

Фото: rs.gov.ru
12 июня уже в третий раз проходит "День России в мире – Russian Day". В рамках этого масштабного проекта ведущие творческие коллективы и знакомят западного зрителя с искусством страны.
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Росся отмечает праздник масштабной культурной программой, представленной на самых крупных площадках Швейцарии, США, Израиля и Германии.

Так, в концертном зале "Виктория Холл" в Женеве пройдет концерт Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского. Главный приглашенный дирижер –  Василий Петренко, солировать будет скрипач Павел Милюков.

А в мюнхенской филармонии Гаштайг пройдет концерт камерного ансамбля "Солисты Санкт-Петербурга" под руководством Михаила Гантварга. В 2015 году в рамках акции "День России в мире – Russian Day" ансамбль выступал в Бразилии, в театре Рио-Де-Жанейро. Президент Владимир Путин направил приветствие участникам, гостям и организаторам "Дня России в мире".

"Этот значимый, многогранный проект уже обрел традиции, заявил о себе как о ярком событии в культурной, общественной жизни многих стран".

По словам главы государства, праздник предоставляет нашим соотечественникам и друзьям отличную возможность окунуться в атмосферу праздника, побывать на концертах талантливых российских исполнителей и творческих коллективов". 

Отметим, что акция "День России в мире – Russian Day" не имеет аналогов. Ее смысл в том, чтобы 12 июня воспринималось во всем мире как Русский день, тесно связанный с культурой и духовным миром страны.

За два года в рамках празднования прошло уже 11 концертов в восьми странах, участниками стали более тысячи артистов. За это время мероприятия посетили более 20 тысяч человек, отмечает Rambler.Новости. В 2015 году он охватил пять стран на четырех континентах: США, Китай, Израиль, Францию и Бразилию, в 2016 году – Великобританию, Францию, Австрию, Израиль, Китай и Белоруссию.

Напомним, 12 июня 1990 года первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России. Документ провозглашал главенство Конституции России и ее законов. В 1994 году указом президента 12 июня было объявлено государственным праздником. Официальное название "День России" закрепилось за ним в 2002 году.

Во всем мире 12 июня проходят тематические выставки, концерты, лекции и круглые столы, творческие фестивали. Гостями праздничных мероприятий становятся соотечественники, иностранные выпускники советских/российских вузов и все, кого интересует наша страна, ее история и культура.

Автор: Денис Попов12 июня 2017, 12:13

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