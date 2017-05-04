Спасение орангутана-альбиноса попало на видео

Защитники животных спасли редкого орангутана-альбиноса на острове Борнео в Индонезии. Местные жители два дня держали в плену очаровательную голубоглазую обезьяну.

Как рассказали специалисты, это первый орангутан-альбинос, которого удалось спасти. У самки – светлая кожа, светлая шерсть и голубые глаза. Как и все альбиносы, она крайне чувствительна к свету.

По данным зоологов, подобная генетическая аномалия встречается у орангутанов в одном случае из десяти тысяч. Эксперты подчеркнули: животное находилось в плену два дня, но продолжает демонстрировать дикие повадки.

"Это хороший признак. Вскоре орангутана можно будет отпустить в естественную среду обитания", – цитирует Huffington Post одного из зоологов.