Спасение орангутана-альбиноса попало на видео
Как рассказали специалисты, это первый орангутан-альбинос, которого удалось спасти. У самки – светлая кожа, светлая шерсть и голубые глаза. Как и все альбиносы, она крайне чувствительна к свету.
Orangutan Albino Pertama Ditemukan di Kapuas https://t.co/gwSUbORUja pic.twitter.com/s20aVHCSGs— BeritaSatu.com (@Beritasatu) 1 мая 2017 г.
По данным зоологов, подобная генетическая аномалия встречается у орангутанов в одном случае из десяти тысяч. Эксперты подчеркнули: животное находилось в плену два дня, но продолжает демонстрировать дикие повадки.
"Это хороший признак. Вскоре орангутана можно будет отпустить в естественную среду обитания", – цитирует Huffington Post одного из зоологов.
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