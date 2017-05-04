Красную площадь закрыли на неделю

В Москве на неделю закрыли Красную площадь. Проход на территорию Кремля будет запрещен вплоть до 9 мая в связи с подготовкой парада в честь Дня Победы, передает РИА ФАН.

В ночь на 4 мая на Красной площади прошла последняя ночная репетиция торжества. Генеральная состоится 7 мая.