Красную площадь закрыли на неделю

В Москве на неделю закрыли Красную площадь. Проход на территорию Кремля будет запрещен вплоть до 9 мая в связи с подготовкой парада в честь Дня Победы, передает РИА ФАН.
В ночь на 4 мая на Красной площади прошла последняя ночная репетиция торжества. Генеральная состоится 7 мая.
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