Мать задержанного из-за "Гамлета" мальчика написала заявление на его мачеху

Родная мать юного чтеца, задержанного в центре Москвы, просит привлечь мачеху мальчика к ответственности за вовлечение ребенка в занятие попрошайничеством. Женщина уже написала заявление в полицию. В настоящее время правоохранители проводят проверку.
Как рассказал заместитель начальника управления информации и общественных связей столичного главка МВД Юрий Титов в эфире радио "Комсомольская правда", в заявлении говорится, что бумажные деньги, полученные за чтение "Гамлета", ребенок отдавал жене отца, а монеты ему разрешали забрать себе. Также, мать юного чтеца утверждает, что высказывала отцу претензии по поводу времяпрепровождения мальчика, на что мужчина якобы обещал, что такого больше не повторится.
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