Противолодочный "Североморск" вошел в Ла-Манш

Большой противолодочный корабль Северного флота "Североморск" 30 мая зашел в пролив Ла-Манш, передает Flashnord. "Далее российский корабль совершит переход через проливную зону в Северное море, а затем – в районы Северо-Восточной Атлантики", – рассказал начальник пресс-службы Северного флота капитан первого ранга Вадим Серга. Экипаж провел учения по обеспечению противовоздушной и противолодочной обороны, а также тренировки по проведению спасательных операций. В ближайшее время противолодочный корабль продолжит выполнение задач в районах Северо-Восточной Атлантики в соответствии с планом похода, подчеркнул Серга.

