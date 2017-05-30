Синоптики предупредили о сохранении опасной погоды в Москве

Специалисты Росгидрометцентра предупредили, что в столичном регионе сохранится желтый уровень погодной опасности, передает сетевое издание m24.ru. В Москве пройдут кратковременные дождит, местами возможны грозы. Воздух прогреется до 17-19 градусов тепла, обещают синоптики. Северный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду с порывами до 13-18 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.

Напомним, 29 мая столица оказалась во власти урагана, который унес больше десяти жизней. Почти 170 человек пострадали.