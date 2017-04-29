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Общество

Последний Маршал Советского Союза попал в больницу

прочитано 291 раз

В Москве был экстренно госпитализирован последний ныне здравствующий Маршал Советского Союза Дмитрий Тимофеевич Язов. Врачи диагностировали у него острое нарушение мозгового кровообращения.

Язов находится в Клиническом госпитале, передает Life.ru. О его состоянии ничего неизвестно.

29 апреля 2017, 13:27

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