Путин оценил борьбу чертей и ангелов

России приходится постоянно смотреть по сторонам и следить, чтобы ее не съели. Так президент Владимир Путин отреагировал на показанные ему на заседании попечительского совета РГО подводные съемки, на которых запечатлена борьба морского черта с морским ангелом.

Заседание попечительского совета Российского географического общества с участием возглавляющего его президента, а также министра обороны и спикера Совета федерации, прошло в Санкт-Петербурге. Ученые показали присутствующим видеофильм с уникальными подводными съемками. Они были сделаны в Белом море группой исследователя Александра Семенова.

Автор фильма с увлечением рассказал президенту о моллюсках – морском ангеле и морском черте. В финале сюжета разыгралась настоящая драма: ангел самым зверским образом съел черта.

"Я правильно понимаю, что морские ангелы питаются морскими чертиками?" – удивился президент. Семенов подтвердил, что так все в глубинах Арктики и обстоит, а Путин покачал головой и сказал: "Полезно смотреть, что в природе происходит. Нам тоже приходится оглядываться по сторонам, следить, чтобы нас никто не съел".

В докладе другого ученого снова обозначился политический подтекст, пишет "Комсомольская правда". Академик Николай Касимов, рассказывая о течениях впадающей в Байкал реки Селенги, описывал это в терминах прошедших выборов президента США: "Вот тут синее – это демократы, а красное – республиканцы. А вот тут как будто вообще Клинтон".

Путин не стал комментировать американские выборы, а заинтересовался тем фактом, что в дельте несущей свои воды в чистейший Байкал Селенги ила больше, чем в дельте впадающей в Каспий Волги. "То есть в дельту Волги на рыбалку будем ездить?" – спросил Путин. Академик ответил, что не берется давать советы президенту.





По занавес встречи Путин предложил внести в российский календарь еще один знаменательный день, а именно День географа. Президент отметил, что заслуги ученых-географов, исследователей и путешественников неоценимы перед родной страной.

"Так сложилось, что у них до сих пор нет своего профессионального праздника. Я думаю, вы со мной согласитесь, можно было бы это поправить – внести в российский календарь знаменательных дат День географа", – сказал глава государства.





Президент РГО, министр обороны Сергей Шойгу сообщил на заседании о том, что Третий фестиваль Русского географического общества пройдет осенью и будет посвящен многонациональному народу России. Он подчеркнул, что акцент будет сделан на многовековом опыте мирного сосуществования разных культур и традиций и межэтнического диалога, которые позволили создать крупнейшее государство в мире, не растворив самобытности слагающих его частей.