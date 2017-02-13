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Политика

Захар Прилепин пошел на Киев

Захар Прилепин. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalia Shakhanova
Захар Прилепин стал политруком. Известный российский писатель создал собственный батальон в ДНР. Конечная цель его подразделения – вся Украина и "русский украинский город Киев".
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Батальон по большей части собран из местных жителей. Интересно, что деталей не смог сообщить журналистам даже  представитель Минобороны республики. Эдуард Басурин лишь предположил, что подразделение Прилепина входит в республиканскую гвардию либо в полк специального назначения. Позже писатель подтвердил, что его батальон – в составе полка спецназа. "Да это правда, я – замкомандира батальона", – сказал Прилепин РИА Новости.

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"Я знал, где взять этих людей. Причем мы могли, конечно, предоставить людей гораздо больше. Но сказали: нужен батальон. Собрали батальон", – заявил Прилепин.

По словам Захара Прилепина, на Донбассе он ощущает себя не писателем, а военным. Тем не менее, по убеждениям он пацифист и свою роль определяет, как миротворческую. Хотя, если придется стрелять (а Захар уверен, что придется), сомнений у него не возникнет.

У Прилепина недавно вышла книга "Взвод" – о писателях, которые были офицерами, ополченцами, участвовали в различных войнах и конфликтах. Сам Захар служил в ОМОНе, бывал в командировках в Чечне. Однако не литературные персонажи подвигли писателя на нынешний шаг.

"Литература тут ни причем. Я боюсь в патетику свалиться, но совершенно очевидно, что Донбасс – это зона ответственности не перед жителями Донбасса или Украины, а перед будущим России. Если нам здесь удастся чего-то добиться, значит у нас получится везде, на любых направлениях. У меня есть определенные возможности, и я не вижу причин оставаться в стороне. По моей инициативе уже создано подразделение и мы будем стремиться к тому, чтобы на белом коне въехать в какой-нибудь близлежащий город, который был оставлен нами в силу разных причин", – сказал Прилепин корреспонденту "Комсомольской правды".

"Все эти кривляния, что вот ты писатель, поэтому ничего не должен делать, меня совершенно не волнуют. Я хочу – пишу, хочу – не пишу. Здесь идет война. Это как во время Великой Отечественной. Все эти замечательные товарищи в лице Симонова, Долматовского – они все писали, все носили оружие. И все имели воинские звания", – напомнил литератор.

Прилепин привел и примеры из XIX века. Писатели и поэты, которые были декабристами и смутьянами, если начиналась война, были в первых рядах. Самый большой либерал, человек, придумавший словосочетание "квасной патриотизм", Петр Вяземский, сразу пошел на войну 1812 года. Когда началась война с Турцией, Вяземский с Пушкиным оба написали письмо Бенкендорфу с просьбой отправить их в действующие войска.

"Представьте себе Бориса Акунина условного или Дмитрия Львовича Быкова, которые пишут главе охранки письмо: "Хотим отправиться в действующие войска". Невозможно представить. Причем Пушкину и Вяземскому отказали. И Пушкин взял и самочинно отправился на Кавказ. Приехал на лошадке, в черной бурке, с пистолем, умчался на позиции. Казаки атакуют, он вперед казаков скачет. За ним офицеры мчатся: "Саша, Саша, не обездольте русскую поэзию!"

Прилепин подчеркивает: люди на Донбассе – в том числе и он сам – воюют не с Украиной. "Украинскую культуру и украинцев унижать не надо. Надо их обнять и сказать, что единственные люди, которые сохранят истинное украинство, все ваши-наши вышиванки, все ваши-наши борщи и всю вашу-нашу поэзию и литературу, это русские люди. Мы – хранители вашего украинства", – отметил Прилепин. По словам писателя, война сегодня идет, как и прежде, с нацизмом.

Автор: Игорь Силецкий13 февраля 2017, 13:24

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