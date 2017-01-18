Изъятым в Москве детям выделяли 630 тысяч в месяц

Руководитель Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян заявил, что зеленоградская семья, из которой изъяли десятерых детей с ВИЧ, получала пособие от администрации города. На содержание приемышей выделялось более 630 тысяч рублей ежемесячно.

"Город ежемесячно выделял семье на содержание детей свыше 630 тысяч рублей. Много это или мало – не вопрос, но дети при этом даже не знали, что такое сыр, как нам сегодня рассказали дознаватели", – цитирует главу ведомства Life.ru.

Также он отметил, что у департамента возникло слишком много вопросов к органам опеки. В частности, Владимир Петросян не понимает, как они могли допустить такое отношение к детям.

При этом руководитель ведомства заявил, что независимая комиссия подтвердила факт избиения детей со стороны приемного отца. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Побои".

"К сожалению, решение однозначное: детей возвращать категорически нельзя. Все дети подтвердили факт, что папа их бьет, все боялись папу", – заявил Владимир Петросян. По данным следственных и правоохранительных органов, стражи порядка установили "факты того, что дети были многого лишены".

Все ещё сижу в приюте и жду. Слава Богу, детям вернули телефоны. Я хоть знаю, что они живы по крайней мере!!! #помогитевернутьдетей Фото опубликовано Svetlana Dell (@svetkaaa2012) Янв 18 2017 в 4:26 PST

Между тем спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что изъятие детей из семьи было поспешным. По ее мнению, для этого у органов опеки "не было достаточно оснований". "Я не даю сейчас правовой оценки, а высказываю свое личное мнение", – цитирует политика РИА Новости.

Вот так проводят Света @svetkaaa2012 ее старшая дочь Даша время в больнице. Детей увидеть не дают. В пакетах подарки. Передали ли их детям мы не знаем #помогитевернутьдетей репортажное фото @jsna_ Фото опубликовано Мария Эрмель (@maria_life_ermel) Янв 17 2017 в 6:39 PST

По словам председателя Совета Федерации, органы опеки должны изымать детей только в крайнем случае. "Здесь была обеспеченная семья. Сначала надо было во всем разобраться, и только потом принимать такие решения", – заявила спикер верхней палаты парламента.

Фото опубликовано Svetlana Dell (@svetkaaa2012) Дек 28 2016 в 9:04 PST

Напомним, ранее приемный сын Сережа пожаловался в детском саду на побои со стороны отца. Работники дошкольного учреждения обратились в полицию и органы опеки, которые впоследствии изъяли из семьи пострадавшего десятерых детей. Позднее медики обнаружили, что все приемыши были заражены ВИЧ.