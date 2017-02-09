В Париже построят стеклянную стену от террористов

Французские власти продолжают разрабатывать планы по защите одного из главных символов своей столицы от террористических атак. Так, стало известно, что Эйфелеву башю в Париже хотят обнести стеклянной стеной высотой в два с половиной метра, передает "Газета.ru". Стоимость проекта составляет 20 миллионов евро. При этом в 2016 году башню уже обносили металлической оградой.