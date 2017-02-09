Уборщик метро за год заработал 16 миллионов рублей

Уборщик одной из станций метро в американском городе Сан-Франциско заработал за год более четверти миллиона долларов. Шокированные его высоким заработком специалисты решили проверить, как это ему удалось.

В 2015 году официальная заработная плата уборщика станции Пауэлл-стрит Лян Чжао Чжана составляла 58 тысяч долларов, сообщает KTVU со ссылкой на данные организации Transparent California. При этом, дополнительных доход мужчины за работу сверхурочно составил еще 162 тысячи долларов.

Таким образом, всего с учетом премий и бонусов, уборщик заработал 271 243 доллара (примерно 16 миллионов рублей). Аналитики проанализировали доход Чжана и отметили, что он "возмутительно высок" для такой работы и они ничего подобного ранее не видели.

Рассмотрев детально график уборщика, специалисты выяснили, что практически каждый день он трудился сверхурочно. В общей сложности, длина его рабочего дня составляла 17 часов, передает "Лента.ру".

Кроме того, он убирался в метро в некоторые дни своего оплачиваемого отпуска, а также в выходные и в праздники. Запись с камер видеонаблюдения показывает, что периодически Чжан скрывался в кладовке и несколько часов оттуда не показывался. Вероятно, в этот момент, мужчина спал, чтобы набраться сил для уборки.

Директор по перевозкам Системы скоростных поездов Сан-Франциско Рой Агилера подтвердил, что мужчина выполнял все, что ему поручено. Он также отметил, что станция Пауэлл-стрит – излюбленное место для бомжей, а потому работы уборщикам здесь всегда хватает.