Гламурная студентка оправдалась за миллиарды

Студентка РЭУ имени Г.В. Плеханова Анастасия Циренщикова, обвиненная в финансовых махинациях, прокомментировала выведение в офшоры девяти миллиардов рублей. По ее словам, она ничего не знала о незаконной деятельности своих знакомых.

Анастасия Циренщикова на слушании дела частично признала свою вину, но отметила, что в преступную группу попала случайно, через подругу. Также она попросила судью отпустить ее, сославшись на плохое самочувствие.

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Ранее на допросе девушка сказала, что с лидерами лжебанковской группировки ее связывали исключительно личные отношения. В дальнейшем она заявила, что совершенно не знала о махинациях своих знакомых и не имеет отношения к выводу в офшоры девяти миллиардов рублей, сообщает Life.ru.





Студентка пояснила, что азами банковского дела овладела в РЭУ имени Г.В. Плеханова. Отметим, что любимым фильмом девушки является "Волк с Уолл-стрит", из которого она также могла почерпнуть соответствующие знания.

Против студентки экономического университета и четырех ее подельников было возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность". Столичный суд постановил поместить Анастасию под домашний арест до 8 февраля 2017 года. При этом ей разрешили гулять вокруг дома и ходить в магазин за продуктами.



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Напомним, компания лжебанкиров оказывала предпринимателям услуги по выводу денег в офшоры через счета фирм-однодневок. По данным следствия, за время существования ячейки Анастасия обезопасила от налогов девять миллиардов рублей.

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"За свои услуги банда брала 2,5%. Таким образом, с девяти миллиардов они заработали 228,5 миллиона рублей. Все они задержаны и проходят по делу подозреваемыми. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность", – заявил источник в правоохранительных органах.

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Ранее в квартире Анастасии Циренщиковой следователи обнаружили кокаин. Студентка сказала стражам порядка, что это были ее запасы. "Проводится проверка, после которой на нее могут завести дело уже за оборот наркотических средств", – заявил источник.