Меркель заработала на беженцах 5 тысяч евро

Ангелу Меркель отметили за ее вклад в дело спасения беженцев. Канцлер Германии удостоена Премии имени Ойгена Больца за настойчивость и гражданское мужество, которые она проявила, проводя политику "открытых дверей" для мигрантов.

Денежное выражение премии – пять тысяч евро. Торжественная церемония вручения награды прошла 1 февраля в Штутгарте. Получая премию, Меркель сказала, что ей несколько непривычно слышать добрые слова о миграционной политике, проводимой правительством Германии. Она также призвала Евросоюз к солидарности и единству для того, чтобы сообща противостоять вызовам.

На церемонии выступил и премьер-министр Баден-Вюртемберга Винфрид Кречман. Он похвалил Меркель и назвал выражением гуманного отношения к беженцам ее действия в 2015 году, когда она приняла решение не препятствовать въезду в страну тысяч мигрантов.

В 2016 году в Европу только по морю прибыли более 360 тысяч мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока. При этом более пяти тысяч человек погибли в пути. Основную массу переселенцев приняли Греция и Италия. По суше в Европу в течение 2016 года прибыли почти 25 тысяч беженцев.

Мигранты в Европу бегут от голода и войн, причиной которых во многом стали действия некоторых европейских стран, которые пошли на поводу США и поддержали операции в Ираке, Сирии и Ливии.

Пока Европа распахивает двери для беженцев, США, наоборот, закрывают им въезд, опасаясь, что под видом мигрантов в страну могут пробраться террористы. 27 января 2017 году президент Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий приостановку на 120 дней программы размещения в США беженцев. Он также ограничил на 90 дней въезд граждан Ирака, Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Этот документ вызвал шквал критики и недовольства в США и Европе.

Ойген Больц, чьим именем названа премия, которую сегодня вручили Меркель, выступал с критикой режима национал-социалистов. В 1933 году был арестован и заключен в концлагерь, откуда впоследствии его отпустили. В 1944 году Больц снова был арестован и затем казнен.