Киев подняли на смех за журнал для крымчан

Киев не оставляет попытки вернуть Крым под свою юрисдикцию, но использует для этого довольно странные методы. На обложке украинского издания для жителей Крыма поместили не самую удачную фотографию президента Петра Порошенко.

Украинская журналистка Светлана Крюкова раскритиковала журнал "Территория Крым". Издание печатают в Киеве и распространяют среди жителей полуострова. На обложке изображен не в самом удачном ракурсе президент Украины Петр Порошенко.

"Есть три правила, чтобы печатное СМИ никто не прочел и оно отправилось в топку: напиши на языке, который читает меньшинство, поставь на обложку некрасивое фото человека в худшем его виде и напомни читателю, что это – президент страны, которую потеряли, и назови издание "Территория Крым", – написала Крюкова на своей странице в Facebook.

Киев на протяжении более двух лет пытается вернуть Крым, для этого власти идут на всяческие ухищрения. К примеру, в конце января 2017 года чиновники, занимающиеся прессой, сообщил о том, что в поселке Чонгар на границе с Крымом достроена 150-метровая вышка, с помощью которой украинские телеканалы и радиостанции будут вещать на территории полуострова.

В Крыму на эти новости отреагировали с юмором: министр внутренней политики, информации и связи полуострова Дмитрий Полонский заявил, что конструкцию будет удобно использовать в качестве виселицы. "Смотреть и слушать информационный бред, транслируемый с сопредельной территории, крымчане не будут", – сказал министр.

В марте 2014 года Крым и Севастополь вошли в состав России по итогам референдума, который не признали официальные украинские власти. В Москве не раз заявляли о том, что вопрос принадлежности полуострова закрыт.