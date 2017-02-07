Киев подняли на смех за журнал для крымчан

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"Есть три правила, чтобы печатное СМИ никто не прочел и оно отправилось в топку: напиши на языке, который читает меньшинство, поставь на обложку некрасивое фото человека в худшем его виде и напомни читателю, что это – президент страны, которую потеряли, и назови издание "Территория Крым", – написала Крюкова на своей странице в Facebook.
Киев на протяжении более двух лет пытается вернуть Крым, для этого власти идут на всяческие ухищрения. К примеру, в конце января 2017 года чиновники, занимающиеся прессой, сообщил о том, что в поселке Чонгар на границе с Крымом достроена 150-метровая вышка, с помощью которой украинские телеканалы и радиостанции будут вещать на территории полуострова.
В Крыму на эти новости отреагировали с юмором: министр внутренней политики, информации и связи полуострова Дмитрий Полонский заявил, что конструкцию будет удобно использовать в качестве виселицы. "Смотреть и слушать информационный бред, транслируемый с сопредельной территории, крымчане не будут", – сказал министр.
В марте 2014 года Крым и Севастополь вошли в состав России по итогам референдума, который не признали официальные украинские власти. В Москве не раз заявляли о том, что вопрос принадлежности полуострова закрыт.
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