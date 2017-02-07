В аэропортах Москвы отменены 20 рейсов

Суд отказывается принимать иски от жителей Донбасса
Новый анализ крови позволит вовремя обнаружить злокачественную опухоль
В московских аэропортах отменены 20 рейсов, еще восемь задержаны. По данным портала "Яндекс.Расписание", в Домодедово отложены вылеты трех самолетов, четырех – отменены, передает НСН.
В Шереметьево два рейса задержаны, еще 16 вылетов не состоятся. Аэропорты Внуково и Жуковский работают по штатному расписанию.
Сотрудник канала Fox News заявил, что планирует подготовить извинения в течение пяти лет
Популярная певица и телеведущий умилили фанатов своим видом
Ведущая "Дома-2" превзошла коллегу по цеху
Актер не может назвать свою семью идеальной