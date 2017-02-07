В аэропортах Москвы отменены 20 рейсов

В московских аэропортах отменены 20 рейсов, еще восемь задержаны. По данным портала "Яндекс.Расписание", в Домодедово отложены вылеты трех самолетов, четырех – отменены, передает НСН.

В Шереметьево два рейса задержаны, еще 16 вылетов не состоятся. Аэропорты Внуково и Жуковский работают по штатному расписанию.