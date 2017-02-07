Путин по тревоге поднял Воздушно-космические силы

В России стартовала внезапная проверка Воздушно-космических сил. Соответствующее решение принял Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Владимир Путин, передает ТАСС.

Как пояснил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу, проверка начата для оценки готовности органов военного управления и войск, а также для выполнения учебно-боевых задач. По его словам, особое внимание будет уделено состоянию боевого дежурства, развертыванию систем противовоздушной обороны на военное время и готовности авиационных группировок к отражению агрессии.