Путин по тревоге поднял Воздушно-космические силы

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В России стартовала внезапная проверка Воздушно-космических сил. Соответствующее решение принял Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Владимир Путин, передает ТАСС.
Как пояснил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу, проверка начата для оценки готовности органов военного управления и войск, а также для выполнения учебно-боевых задач. По его словам, особое внимание будет уделено состоянию боевого дежурства, развертыванию систем противовоздушной обороны на военное время и готовности авиационных группировок к отражению агрессии.
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