Продюсер Владимир Киселев срочно госпитализирован

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Продюсер Владимир Киселев госпитализирован с воспалением, вызванным физическими нагрузками. Он находится в стационаре, врачи назначили 64-летнему бизнесмену курс интенсивной терапии, передает Life.ru.
Владимир Киселев был организатором международного музыкального фестиваля "Белые ночи". Известен как участник громких скандалов и судебных разбирательств с коллегами.
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