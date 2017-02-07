Продюсер Владимир Киселев срочно госпитализирован

Продюсер Владимир Киселев госпитализирован с воспалением, вызванным физическими нагрузками. Он находится в стационаре, врачи назначили 64-летнему бизнесмену курс интенсивной терапии, передает Life.ru.

Владимир Киселев был организатором международного музыкального фестиваля "Белые ночи". Известен как участник громких скандалов и судебных разбирательств с коллегами.