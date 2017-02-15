Экс-губернатора Белых перевели в больницу "Матросской тишины"

Бывший губернатор Кировский области Никита Белых, обвиняемый в получении взятки, был переведен из СИЗО "Лефортово" в больницу "Матросской тишины". Адвокат предполагаемого коррупционера рассказал, что его подзащитный жалуется на проблемы со здоровьем.

Белых пройдет консультацию у нескольких специалистов, передает РИА ФАН. Известно, что бывшему губернатору нужно посетить эндокринолога, флеболога и невропатолога.