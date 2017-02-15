Медведев подготовил россиянкам необычный подарок к 8 марта

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пообещал к 8 марта утвердить Национальную стратегию в интересах женщин. С этой просьбой к главе кабмина обратилась спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Целью Национальной стратегии действий в интересах женщин является устранение гендерного неравенства к 2022 году. Документ содержит пункты, которые касаются борьбы со стереотипами о месте женщины в современном мире, сексизма в кино и на телевидении, насилия в семье и на работе, а также экономического неравенства женщин, сообщает НСН.

Медведев заверил, что поддерживает инициативу. "Я подготовлю и подпишу, здесь можете не сомневаться, в том числе и в отношении Стратегии для женщин, можем выпустить прямо 8 марта", – цитирует председателя правительства России РИА Новости.

Предполагается, что стратегия будет реализовываться в два этапа. Первый запланирован на 2017-2018-й, второй – на 2019-2022 годы.

Напомним, 14 февраля премьер-министр посетил технопарк и лекторий фонда "Сколково", где ознакомился с несколькими разработками компаний-резидентов. В ходе встречи Медведеву показали аппарат по автоматическому разбору телефонных корпусов, предложив проверить его возможности на телефоне самого премьера. На слова молодых ученых он отреагировал с юмором. "Слава богу, я его не взял", – сказал глава кабмина.

Кроме того, Медведеву рассказали, что на территории "Сколково", помимо площадок для лекций и пространств для коворкинга, работает ресторан. "Доступный? Ресторан Мишлен вряд ли здесь нужен", – ответил на это глава правительства.