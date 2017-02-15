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Общество

Юноша сломал руку из-за трусов сексуальной брюнетки

Фото: GLOBAL LOOK press
Избыток тестостерона в День святого Валентина довел молодого человека до больничной койки. Юноша так сильно хотел произвести впечатление на привлекательную девушку, что сломал себе руку.
прочитано 371 раз

Курьезный инцидент, видео которого стало интернет-хитом, произошел в одном из торговых центров 14 февраля, Сексуальная брюнетка решила устроить себе эффектную фотоссессию и начала позировать перед друзьями, катаясь на резиновом поручне экскалатора, пишет The Sun. 

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При этом, девушка не только эротично выгибалась, но и успевала игриво задирать юбку, демонстрируя окружающим нижнее белье. Это зрелище произвело огромное впечатление на проходившего мимо молодого человека. 

Юноша решил завоевать знойную брюнетку ее же методом и отважно лег на перила соседнего поручня. Однако в такой позе молодой Казанова продержался недолгою. Потеряв равновесие, он рухнул с эскалатора на мраморный пол с высоты нескольких метров.

В результате, вторую половинку несчастный так и не встретил, зато заработал перелом руки и... популярность среди интернет-пользователей. Видео нелепого инцидента набрало в YouTube уже более 90 тысяч просмотров. 

При этом, пользователи с удовольствием иронизируют над ситуацией, в которой оказался герой ролика, оставляя забавные комментарии. "Теперь он один. В День святого Валентина. Без правой руки", "Чтобы влюбить в себя девушку заставьте ее улыбаться при взгляде на вас", "Броские автомобили, часы и одежда – зачем все это? Знакомьтесь в скольжении", – пишут они. 

Автор: Светлана Сидорчук15 февраля 2017, 14:33

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