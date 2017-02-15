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Любящая обниматься собака стала звездой Сети

Фото: instagram.com/louboutinanyc
Золотистый ретривер по кличке Лубутина стал настоящей звездой соцсетей благодаря своему чрезмерно дружелюбному нраву. Дело в том, что собака очень любит обниматься с окружающими.
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Всякий раз, когда хозяин Луби Сезар Фернандес-Чавес выгуливает свою любимицу в окрестностях Манхэттена, он тратит на это гораздо больше времени, чем планировал. А все из-за этого, что пятилетний ретривер не сдвинется с места, если кого-нибудь не заключит в свои объятия, пишет The Huffington Post.

Thanks to @timeoutnewyork for the beautiful story! Repost @timeoutnewyork This adorable dog stands on a corner in NYC and offers strangers hugs. If you see her, tag #timeoutnewyork! (�� @louboutinanyc)

Публикация от Louboutina (Loubie) (@louboutinanyc)

Обычно очаровашка Луби садится, прислоняется к ноге хозяина или какого-нибудь прохожего и обнимает ее двумя передними лапами. Необычная особенность собаки уже сделала ее настоящей звездой Сети.

Так, на страничку Луби в Instagram уже подписаны более 96 тысяч пользователи. Житель Нью-Йорка приходят в восторг, если им посчастливится встретить нежного ретривера на улице и всегда с удовольствием делают с ним фото.

Как рассказал хозяин Луби, его собака очень быстро находит подход к любому незнакомцу и чувствует себя рядом с ним в безопасности. "Обычно я говорю людям: "Будьте готовы, сейчас вас будут обнимать". И они волнуются – в хорошем смысле этого слова", – говорит Фернандес-Чавес.   

#tbt Lady in Pink - 2014 �� �� �� �� ��

Публикация от Louboutina (Loubie) (@louboutinanyc)

По словам мужчины. необычную любовь к прикосновениям Луби стала проявлять еще щенком. Правда, сначала ей нравилось давать лапу хозяину. "Тогда я подумал, что как-то это странно. С кем я тут гуляю, с королевой Елизаветой? Она была вся из себя такая сеньора, настоящая леди", – вспоминает Фернандес-Чавес.

Хозяин Луби подчеркивает, что никогда не учил своего питомца обниматься. По его мнению, эта особенность – часть индивидуальности ретривера. А еще он связывает любвеобильность Луби с тем, что она выросла в Латинской Америке. "Просто она увлекающаяся натура", – говорит мужчина. 

Автор: Рудольф Великолепный15 февраля 2017, 13:58

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