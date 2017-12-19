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Москвичам посоветовали поменьше хвастаться отпуском

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Врио заместителя начальника межмуниципального отдела вневедомственной охраны по Восточному административному округу УВО Росгвардии по Москве Сергей Тумин заявил о росте квартирных краж в праздники. Он посоветовал жителям столицы меньше писать о планах на отпуск в социальных сетях.

"Не стоит распространяться о том, что планируется покупка дорогостоящих вещей, либо о том, что дома есть крупная сумма денег, ювелирные изделия, антикварные вещи или дорогие полотна", – считает он. В праздничные дни круглосуточное дежурство будут нести около 500 нарядов вневедомственной охраны, передает ТАСС.

Автор: Евгений Мышко19 декабря 2017, 21:03

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