Московское метро изменит режим работы в новогодние праздники

Начальник столичного метрополитена Виктор Козловский рассказал, как подземка будет работать в Новый год и Рождество. Перед большим праздником поезда будут курсировать круглосуточно, передает агентство городских новостей "Москва".

"В Рождество, с 6 до 7 января, время работы будет увеличено на один час. В преддверии Нового года Московский метрополитен будет работать круглые сутки – с 31 декабря на 1 января", – заявил он. Судя по всему, в таком же режиме будет работать и МЦК.

