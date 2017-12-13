Певице дали срок за "вольное обращение" с бананом

В Египте суд приговорил к двум годам тюремного заключения и штрафу в размере около 560 долларов 21-летнюю поп-певицу Шиму. Причиной стал ее весьма откровенный по местным меркам клип.

Шиму арестовали после того, как она снялась в видеоклипе в нижнем белье. По мнению стражей порядка, на ролике девушка слишком "многообещающе" поедает банан.

Ее обвинили в "разжигании разврата" после многочисленных жалоб на распространенное видео. На кадрах девушка предстала в образе учительницы, сообщает Guardian.

На протяжении всего ролика она весьма сексуально ест банан, облизывает яблоко, красит губы и позирует на фоне таблички с надписью "класс №69". После обрушившейся на нее критики Шима извинилась в Facebook перед всеми, кого могла оскорбить, и заявила, что не ожидала такой реакции. "Я приношу свои извинения всем, кто видел клип, был расстроен им и воспринял его ненадлежащим образом", – заявила певица.

Напомним, в январе этого года американский актер Шайа Лабаф, звезда фильма "трансформеры", поплатился своей свободой за очередную скандальную акцию. Протест, проходящий под лозунгом "Ему нас не разделить", был направлен против Дональда Трампа. Довольно скоро артиста отпустили домой. Примечательно, что впервые он был арестован летом 2008 года за категорический отказ покинуть задние чикагской аптеки, где ему отказались продавать препарат без рецепта.