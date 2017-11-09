Поташев проучил дерзкого студента

Магистр игры "Что? Где? Когда?" Максим Поташев сразился в интеллектуальном баттле со студентом Валерием Радзиловым. В конце битвы пятикурсник был вынужден признать, что был не во всем прав.

Перед началом интеллектуального поединка студент дерзко заявил о том, что "без блата, взяток и связей ничего не добиться". Поташев принял вызов Радзилова, решив доказать молодому человеку, что он не прав.

В течение нескольких раундов соперники отстаивали свою точку зрения. В итоге студент признал, что не во всем был прав, и назвал баттл с Поташевым историческим.

Баттл звезды "Что? Где? Когда?" и пятикурсника стал промороликом к Первой профессиональной олимпиаде студентов "Я – профессионал". Видео было опубликовано на YouTube-канале мероприятия.



