Британку осудили за долгое кормление грудью дочерей

Британская блогерша Софи Мэй Лан шокировала зрителей утреннего телешоу, рассказав, что до сих пор кормит грудью свою пятилетнюю дочь. В Сети многие пользователи раскритиковали женщину, заявив, что ее поведение ненормально.

По словам Софи, она до сих пор кормит грудью своих девочек, несмотря на то, что одной из них два года, а другой – и вовсе пять лет. Блогер уточнила, что старшая дочь питается таким образом перед сном, а младшая может пить молоко матери в течение всего дня, около восьми-десяти раз, передает The Sun.

Иногда дети делают это одновременно. Софи призналась, что из-за такого подхода к кормлению ей приходится иногда спать отдельно от мужа, в кровати детей. Тем не менее женщина считает свою позицию правильной. По ее мнению, материнское молоко не только полезно для здоровья малышек, но и значительно экономит семейный бюджет, ведь оно достается им совершенно бесплатно.

Муж Софи поддержал ее позицию, заявив, что совсем не против того, что она до сих пор кормит грудью. Вместе с тем мужчина отметил, что девочки хорошо засыпают и без этого ритуала.

Вместе с тем многие пользователи Сети негативно отреагировали на поведение блогерши. Многие из них заявили, что кормить грудью пятилетнего ребенка – просто ненормально. "Для меня этого слишком странно. Пять лет – она слишком взрослая для этого", – написал в Twitter один из зрителей шоу. Некоторые комментаторы также осудили Софи, подчеркнув, что она кормит дочерей грудью ради собственного удовольствия.