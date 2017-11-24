Короля Бельгии вынудили спать на полу в Киеве

Президент Украины Петр Порошенко рассказал о своей беседе с королем Бельгии Филиппом. Монарх сделал политику неожиданное признание.

По словам Порошенко, Филипп поведал о своей тайной поездке в Киев в 1990 году. Якобы после посещения монарх почувствовал "очень теплое отношение" к этой стране.

Но самое примечательное в признании короля Бельгии – это то, какое место он выбрал для своего ночлега в столице Украины. "Он, в частности, рассказал, как в 1990 году инкогнито был в Киеве, о том, как спал на полу в обычной киевской квартире", – цитирует Порошенко газета "Известия".

Филипп Леопольд Людовик Мария – старший сын короля бельгийцев Альберта II и королевы Паолы. Занял трон страны 21 июля 2013 года. Является почетным председателем Бельгийской службы международной торговли, интересуется техникой и авиастроением. На счету Филиппа – 30 одиночных вылетов, он владеет вертолетом.

Как писали Dni.Ru, в мае этого года король Нидерландов Виллем-Александр признался, что после вступления на престол тайно работает вторым пилотом на пассажирских самолетах авиакомпании KLM. Ее услугами пользуются деловые люди. Его величество рассказал, что совершал рейсы в Германию, Великобританию, Норвегию и другие страны Евросоюза.